In mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes

Eingraviert ist die Jahreszahl 1756: Am Samstag brachten Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins einen Bildstock am Dorfmuseum an, der zu den ältesten auf Assam-stadter Gemarkung zählt.

Assamstadt. Besonders ist der Stein in mehrfacher Hinsicht. Lange galt dieser Bildstock so manchem Zeitgenossen als verschollen. Die Zahl derer, die noch von seiner Existenz oder gar dem Standort wussten, dürfte recht klein gewesen sein. Er schlummerte in einer Scheune, bis er dem Heimat- und Kulturverein gestiftet wurde.

Schmuckes Steinbildnis

Außerdem handelt es sich um ein recht schmuckes Steinbildnis, das lebhaft von einem höchstwahrscheinlich tödlichen Ereignis „erzählt“: Im oberen Teil ist eine Kreuzigungsgruppe zu sehen. Außergewöhnlicher ist der untere Teil: Dargestellt ist ein Wagen, der von einem Pferd gezogen wird, darunter liegt ein Mann begraben. Die lebhaften Abbildungen sind zudem schmuckhaft mit Verzierungen eingerahmt. Auch wenn noch alles gut ersichtlich ist, wurde dem Stein unverkennbar mit grobem Werkzeug zu Leibe gerückt wurde, denn einige Ecken sind abgehauen worden.

„Das Bildwerk stand wohl einst an einer Stelle, an der ein Mann durch ein Fuhrwerk sein Leben einbüßte, wie bereits Pfarrer Wilhelm Frank in seinem „Heimatbuch“ lediglich vermutet. Der Ortschronik des Dekans ist weiter zu entnehmen, dass der Stein in der Front des Hauses von Tobias Hügel eingemauert war. Die Identität der verunglückten Person oder wer den Stein errichten lies oder wie der Sockel beschaffen war, ist unbekannt – insgesamt ist die Faktenlage also recht dürftig.

„Wir haben den Stein von Udo Hügel, also von einem Nachfahren des ehemaligen Besitzers, bekommen“, weiß Robert Stumpf. Einen passenden Standort habe man recht schnell gefunden. Ein leerstehender Erker in der der Hauswand des Dorfmuseums nahe der Ortsmitte habe sich regelrecht aufgedrängt, so der Leiter der Projektgruppe „Erhalten & Gestalten“. Zunächst wurde der Bildstock in die Hände des hiesigen Steinbildhauers Elmar Göbel gegeben. „Der Stein wurde sorgfältig gereinigt. Spätere Farbschichten wurden entfernt, um den Urzustand freizulegen“, erläutert der Fachmann. Fehlende Ecken wurden nicht ergänzt, denn sonst sei es einfach nicht mehr das Original. „Wir wollen den Bildstock also bewusst als Fragment der Nachwelt hinterlassen“, so Göbel. Aus Witterungsgründen werde der Stein im Frühjahr noch lediglich gehärtet und damit konserviert.

60 Kleindenkmale

Übrigens gibt es über 60 Kleindenkmale innerhalb der Grenzen Assamstadts. Für die vielen Bildstöcke, an denen etwas getan werden müsste, gibt es eine Prioritätenliste. Es wird also nach Dringlichkeitsstufe vorgegangen. Die Arbeit geht den Mitgliedern der Projektgruppe „Erhalten & Gestalten“, die sich um diese Kleindenkmale kümmern, indes nicht aus.

Wer sich für die Arbeit des Vereins „Heimat und Kultur“ interessiert, kann sich mit Robert Stumpf, Telefon 0 62 94/6994, in Verbindung setzen. Wer den Verein unterstützen will, die Bankverbindung lautet: IBAN: DE37 6606 9342 0030 1353 00, Volksbank Krautheim. Weitere Infos im Internet unter www.heimat-kultur-assamstadt.de.

