Assamstadt.Der Hammeltanz findet am Samstag, 9. November, um 16.30 Uhr in der Asmundhalle statt. Die Projektgruppe Brauchtum des Heimat- und Kulturvereins hat es sich zum Ziel gesetzt, alte Gebräuche und Feste wieder zu beleben. Dazu gehört der Hammeltanz. Nachdem dies lange Jahre für keinen Veranstalter und Verein mehr attraktiv war, ergriff die Brauchtumsgruppe die Initiative und startete eine Wiederbelebung, so dass nun die fünfte Neuauflage ansteht. Beginn ist mit einem „Hammeltanz für Kinder und Jugendliche“, an dem die Kinder möglichst paarweise teilnehmen können. Die Teilnehmer erhalten einen Preis. Danach werden die Erwachsenen ihre Sieger ermitteln. Nach der Siegerehrung spielen zur Unterhaltung die Kessachtaler. Der Eintritt ist frei.

