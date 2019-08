Gremium stimmt einer Personalaufstockung zu

Assamstadt.Ab 2019/20 erhält der Assamstadter Kindergarten St. Marien eine weitere Krippengruppe und geht damit achtgruppig in die folgenden zwölf Monate. Nachdem die Erweiterung des Gebäudes gewissermaßen fertiggestellt und die Schlüsselübergabe bereits erfolgt ist (wir berichteten), ging es in der Gemeinderatssitzung am Montag darum, den Beschluss über die Einrichtung der weiteren Krippengruppe sowie einer Aufstockung des Personals zu fassen.

Die Gremiumsmitglieder erkannten die Notwendigkeit dieser beiden Maßnahmen hinsichtlich des Umstands, dass Assamstadt zu jenen Kommunen im Main-Tauber-Kreis gehört, deren Einwohnerzahl steigt, und sprachen sich schlussendlich ohne Gegenstimme für den Vorschlag aus.

Christoph Helke, stellvertretender Leiter der Verrechnungsstelle der katholischen Kirche in Walldürn, sowie Sabrina Mauritz, Leiterin des Kindergartens St. Marien, stellten die Pläne für die nahe Zukunft vor und gaben einen Einblick, wohin sich die Einrichtung in den nächsten Jahren entwickeln dürfte. Beide wissen, ebenso wie Pfarrer Bernhard Metz, Leiter der Seelsorgeeinheit, die Unterstützung durch die politische Gemeinde zu schätzen und fanden lobende Worte für das gute Miteinander, das für alle Seiten von Vorteil sei.

Um die Krippengruppe ab 2019/20 wie geplant einrichten zu können, sei, so Christof Helke, eine Personalstockung um 1,96 auf 15,03 Fachkraftstellen zuzüglich Leitungsfreistellung erforderlich. Die Mehrkosten dafür beliefen sich auf etwa 104 000 Euro pro Jahr, der 90-prozentige Anteile der Gemeinde Assamstadt betrage somit 93 600 Euro. In diesem Zusammenhang dürfte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass die Kommune Mittel aus dem Finanzausgleich für jedes aufgenommene Kleinkind unter drei Jahren erhalte. Bei einer pauschalen Annahme von acht aufgenommenen Kleinkindern ergebe dies etwa 92 000 Euro. Unterm Strich kämen durch die Einrichtung einer weiteren Kleinkindgruppe ab 2020 auf die Verwaltung keine Mehrbelastungen zu. Für Bürgermeister Joachim Döffinger stelle das Geld „keine Kosten, sondern eine Investition in die Zukunft unserer Gemeinde“ dar, ließ er nochmals wissen. Dies sahen auch die Räte so.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019