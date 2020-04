Assamstadt.In Zeiten von Corona gehen die Assamstadter in der Osternacht einen anderen Weg. Die soll nämlich „Gemeinsam, statt einsam“ begangen werden – auf eine ganz besondere Art und Weise und als „Co-Produktion“ von politischer und kirchlicher Gemeinde. Punkt 21 Uhr beginnen in der Osternacht am Samstag, 11. April, die Kirchenglocken zu läuten. Dies ist das Zeichen für die gesamte Gemeinde, aktiv zu werden. Sämtliche Bürger Assam-stadts sollten sich genau um diese Zeit mit einer Kerze in der Hand vor die Haustüre begeben. Nach dem Glockenläuten sollen alle gemeinsam das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ (zwei Strophen) singen. Damit alle zum selben Zeitpunkt einstimmen, wird eine Abordnung an Trompetenspielern von der örtlichen Musikkapelle auf dem Kirchturm des Gemeindezentrums den Start vorgeben. Daneben werden alle Aktiven der Musikkapelle oder Musikschule von zu Hause aus den großen Chor begleiten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020