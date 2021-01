Förderung aus Stuttgart gewürdigt

Assamstadt.Im Rahmen eines Besuchs in Assamstadt traf sich MdL Dr. Wolfgang Reinhart mit Bürgermeister Joachim Döffinger. Reinhart stellte fest, dass der Feuerwehrplatz gelungen sei. Dieser wurde 2020 mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) umfassend saniert. Döffinger ergänzte, hierdurch werde das Wohnumfeld aufgewertet und auch für Veranstaltungen attraktiver. Reinhart fügte an, dass diese Investition ,,Früchte getragen“ habe.

Döffinger dankte Reinhart für die Mitwirkung an der Einführung der „Landarzt-Quote“. Seine Gemeinde habe ebenfalls im Oktober 2020 wieder einen Meilenstein zur ärztlichen Versorgung vor Ort sicherstellen können. So wurde Dr. Anne-Lotte Springorum mit ihrer Praxis im Ortskern ansässig. MdL Dr. Wolfgang Reinhart fügte weiterhin an, die ärztliche Versorgung stelle einen sehr wichtigen Bestandteil vor Ort da. So müssten gerade auch ältere Menschen oft weitere Strecken auf sich nehmen, um eine ärztliche Behandlung oder medizinischen Rat in Anspruch nehmen zu können. Weiterhin seien die Wege auf dem Land oft ohnehin weiter, so auch bei Kindergärten und Schulen. Für Reinhart gelte auch bei den Schulen das Motto: „Kurze Beine – kurze Wege“. Solche Institutionen müssten gut erreichbar für jeden sein, so der Abgeordnete.

Durchbruch gelungen

Joachim Döffinger drückte seinen Dank für die unentwegte Unterstützung aus Stuttgart und auch direkt für seine Gemeinde vor Ort aus, besonders bei den Förderprogrammen für den ländlichen Raum wie ELR und Stadtsanierung. Aber auch mit dem neu eingeführten Flächenfaktor sei ein Durchbruch für die Heimat gelungen. Auch die Begleitung für die Versorgung beim Nahkauf sei ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung vor Ort gewesen. Der Markt sei ein Modell dafür, wie gelingender Strukturerhalt vor Ort konkret aussehen könne. Er sei ein Vorbild für Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt, so Reinhart.

Die Gewerbeförderung bei der Ausweitung von Gewerbe- und Industriegebieten habe eine starke Arbeitsplatzentwicklung in Assamstadt bedeutet, dankte Bürgermeister Döffinger dem Abgeordneten. Nur mit Hilfe dessen seien Projekte wie etwa die Sanierung des Feuerwehrplatzes für eine Gemeinde wie Assamstadt neben den zahlreichen anderen Projekten zu stemmen. Dr. Reinhart sicherte auch weiterhin seine Unterstützung und volles Engagement zu und zeigt sich optimistisch für die anstehenden Vorhaben in der Gemeinde. pm

