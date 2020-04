Feuer brach in Garage aus

Assamstadt.Auf Rauchgeruch wurden Anwohner der Raiffeisenstraße in Assamstadt am Dienstagabend aufmerksam. Sie stellten gegen 21.45 Uhr fest, dass ein offenes Feuer in einer Garage ausgebrochen war. Die anwesenden Personen versuchten zunächst, selbst das Feuer zu bekämpfen.

Nachdem die Feuerwehr Assamstadt mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften eingetroffen war, konnte diese den Brand schließlich zügig löschen. Wie sich herausstellte, hatten sich mehrere Gegenstände auf bislang noch unbekannte Weise entzündet. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Durch den Brand entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020