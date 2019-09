Eröffnung des neuen Einkaufsmarkts Mitte Oktober

Assamstadt.Der neue, von Bürgern getragene Einkaufsmarkt in Assamstadt wird in wenigen Wochen eröffnet. Nachdem die Außenanlage in der Zwischenzeit bereits fertiggestellt ist, sind auch schon die Regale im Inneren des Gebäudes angebracht. Und auch die Endabnahme sei bereits erfolgreich durchgeführt worden, teilte Bürgermeister Joachim Döffinger am Montag dem Gemeinderat im Rahmen der Sitzung im Rathaus mit. In Kürze werde der Markt an den Betreiber übergeben, das Mietverhältnis starte am 1. Oktober. Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen ist für Dienstag, 15. Oktober, vorgesehen, als erster Einkaufstag wird Freitag, 17. Oktober, ins Auge gefasst. Bild: Klaus T. Mende

