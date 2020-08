Ein Sahnehäubchen im örtlichen Wegenetz

Assamstadt.Eine neue Tafel im XL-Format wurde jetzt am Assamstadter Rathaus installiert. Mit dabei waren vom Heimat- und Kulturverein Bernhard Deißler, Walter Frank und ein Bauhof-Mitarbeiter. Die bisherige Wandertafel, die einen Überblick über das Assamstadter Wegenetz bietet, misst 110 mal 85 Zentimeter. Dazu hat der Heimat- und Kulturverein eine weitere Tafel von der Touristikgemeinschaft „Liebliches Taubertal“ erhalten, die ähnlich groß ist. Daher entschied man sich dafür, die beiden Tafeln auf einer neutral-weißen Hintergrundtafel zusammenzufassen.

Zunächst wurden zwei Edelstahlpfosten an die Frontwand des Rathausgebäudes angebracht, um die doch recht großformatige Tafel optisch abgesetzt besser an das Gesamtbild anzupassen. Dann gab es noch freien Platz, um die Flyerhalter zu integrieren. Dort gibt es neben den vereinseigenen Broschüren auch die der Touristikgemeinschaft „Liebliches Taubertal“ zum Mitnehmen.

„Streuobstwiesen, schöne Fernsichten und über 30 Bildstöcke, Kreuze oder Gedenksteine. Viele Highlights in und um Assamstadt werden angelaufen, so dass eigentlich alles enthalten ist“, schwärmt Walter Frank (Projektleiter „Wanderwege“), der den Weg mit initiiert und maßgeblich gestaltet hat. Ohne Zweifel ist der LT-M6 (Bildstockwanderweg 1) das Sahnehäubchen im örtlichen Wegenetz. Denn der Weg ist mit dem Gütesiegel „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet und damit unter den ersten drei Rundwanderwegen im „Lieblichen Taubertal“, die vom Wanderverband Deutschland zertifiziert worden sind. Außerdem wurde diese Kulturerlebnis-Strecke aufgrund ihrer Vielzahl an religiösen Kleinoden entlang des Weges in das Konzept „Meditationswandern“ beim Tourismusverband aufgenommen, die alle mit dem Kürzel „LT-M“ beginnen.

„Der Bildstockwanderweg 1 ist ein weiteres Aushängeschild für Assamstadt und macht unsere Gemeinde überregional bekannt“, freut sich Bürgermeister Joachim Döffinger. Die Bildstockwanderwege sind aus dem Anliegen entstanden, möglichst viele Bildstöcke und Kleindenkmale auf Assamstadter Gemarkung zu erfassen. Dafür waren drei Routen notwendig und die Strecken wurden einfach durchnummeriert. Die Bildstockwanderwege waren übrigens ein Gemeinschaftsprojekt von Walter Frank und dem kürzlich verstorbenen Projektleiter Robert Stumpf („Erhalten & Gestalten“).

Der LT-M6 - Bildstockwanderweg 1 wurde bereits im Dezember 2019 zertifiziert und im Januar offiziell auf der CMT in Stuttgart der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Auch, weil der Kulturerlebnispfad von der Touristikgemeinschaft stark beworben wird, erfährt er eine besondere Aufmerksamkeit. Doch die „unzertifizierten“ Routen haben ebenso jeweils ihren Reiz und werden rege frequentiert, so dass sich der Aufwand lohnt: Zusammengefasst ergeben die sechs Wanderwege über 70 Kilometer Wegstrecke, die von Mitgliedern des Heimat- und Kulturvereins ehrenamtlich ausgeschildert wurden und einen hohen Pflegeaufwand erfordern. Alle Routen starten zentral am Rathaus und sind als Rundwanderungen konzipiert. Außer der Naturerlebnispfad der Gruppe „Junge Erwachsene & Familien“, der am Sportheim beginnt. Von 8,5 bis 19 Kilometer Länge ist für jeden Wandertyp eine Strecke im Programm, wobei die beiden längsten Wege jeweils abgekürzt werden können.

Um einen kleine Ausblick zu geben: Wo sanfter und nachhaltiger Tourismus groß geschrieben wird, ist derzeit das „Waldbaden“ ein Megatrend. Gut vorstellbar, dass als nächstes Projekt auch in Assamstadt ein dementsprechend themenspezifischer Pfad angeboten wird.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020