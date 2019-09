Das Kleingedruckte sollte man lesen . . .

Assamstadt.Die Proben für das bevorstehende Stück neigen sich dem Ende zu und in Kürze steigt die Premiere. „Castinglust und Rollenfrust“, eine Beziehungskomödie in drei Akten, wird in diesem Jahr von den Theaterfreunden in Assamstadt aufgeführt.

Was passiert, wenn 30 000 Euro Prämie locken? So mancher kann sich damit lang gehegte Wünsche erfüllen, wenn nicht ein kleiner Haken dabei wäre.

Alfred Moppels Bequemlichkeit ist genauso legendär wie die chronische Knappheit an Geld. Das Leben könnte so schön sein, wenn er in der Lage wäre, sich endlich seinen langersehnten Wunsch zu erfüllen – den Fernseher „Plasma 2000“.

Als eingefleischter Sozialhilfeempfänger steht seiner Leidenschaft eigentlich nur eines im Weg, die Lust zu arbeiten.

Zusammen mit seinen beiden Freunden Harry und Paul gelingt es Alfred, ihre Frauen davon zu überzeugen, bei der Fernsehsendung „Rollentausch extrem, keine Gnade für den Partner“ mitzumachen. Dabei müssen die jeweiligen Partner in die Haut und Charaktere des anderen Geschlechts schlüpfen. Allerdings haben die Herren das Kleingedruckte der Verträge übersehen, was sich im Nachhinein als sehr fatal erweist . . .

Die Aufführungen finden am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr, und am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Kilian in Assamstadt statt. Weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr sowie am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr und am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019