Christbaumverkauf für guten Zweck

Assamstadt.Auch in diesem etwas turbulenten Jahr veranstaltet der FC-Bayern-Fanclub Assamstadt wieder einen Christbaumverkauf. Wie in den Jahren zuvor, wird der komplette Erlös einem wohltätigen Zweck zugutekommen.

Hilfe für Kinder

Ein Teil des Geldes geht diesmal an die Patenkinder der Gruppe des Assamstadter Secondhandbasars. Da der Basar nun schon zweimal aufgrund Corona ausfallen musste, werden die Gruppe und damit die drei Patenkinder aus Kenia und Argentinien von den Fanclub-Mitgliedern finanziell unterstützt.

Der Christbaumverkauf findet am Sonntag, 13. Dezember, ab 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Assamstadt statt. Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen wird es keinen Verkauf von Essen und Trinken geben.

Vor Ort sollte man einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich an die Hygienevorschriften halten. Für einen geregelten Ablauf wird es einen separaten Eingangs- und Ausgangsbereich geben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020