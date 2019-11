Christbaumverkauf am 15. Dezember

Assamstadt.Da jedes Jahr der Christbaumverkauf gut angekommen ist, möchte der FC-Bayern-Fanclub Assamstadt erneut einen solchen Verkauf durchführen. Auch in diesem Jahr wird der komplette Erlös an einem Projekt gespendet. Der Christbaumverkauf findet am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 16 Uhr am Gemeindezentrum statt.

Wenn der Traumbaum für das Wohnzimmer gefunden ist, kann man sich stärken. Zusätzlich wird der Kindergarten Waffeln verkau-fen. Alle Einnahmen gehen zu 100 Prozent an einen wohltätigen Zweck. Fanclubmitglied Sandro Sparaco befindet sich derzeit in einem sozialen Jahr in der Hauptstadt Ruandas. Dort ist er an der Groupe-Scolaire-Kimisagara-Schule tätig und betreut die Jugendlichen bei Sportaktivitäten. Weitere Infos erhält man beim Christbaumverkauf.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019