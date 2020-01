Charmante Nachwuchs-Hoheiten fiebern Auftritten entgegen

Assamstadt.Ein äußerst charmantes Kinderprinzenpaar vertritt die Assamstadter „Schlackohren“ in der laufenden Fasnachtssaison.

Mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Emma (Geißler) I. und Tollität Prinz Lean (Hügel) I. steht ein Pärchen bereit, dem Fasnacht bereits in die Wiege gelegt wurde. Sie stammen beide aus waschechten „Schlackohrhäuser“ Familien. Von klein auf gehören sie der bekannten Wagenbauergruppe „Krummer Winkel“ an, wo sie mit ihren Eltern am Rosenmontagsumzug für farbenprächtige Motivwagen sorgen.

Emmas Papa Torsten ist schon lange Mitglied im Vorstand der „Schlackohren“ und dort zuständig für Marketing, Fotos, Homepage und Ehrentafel. Beide Mamas sind auf der „Schlackohren“-Bühne mit der Showgruppe „Tutti Frutti“ aktiv. Der Prinzenpapa ist auch langjähriges Mitglied der „Schlackohren“. Emma und Lean fiebern ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei den Prunksitzungen am 15. und 22. und 23. Februar entgegen, wo sie mit einem närrischen Grußwort aufwarten wollen.

Vorverkauf nimmt Fahrt auf

Karten für alle Sitzungen der „Schlackohren“ sind im Vorverkauf bei der Volksbank in Assamstadt, Telefon 06294/42260, Fax: 422639, erhältlich. Zeitgleich ist der Kartenvorverkauf über die Homepage der „Schlackohren“ (www.schlackohren.de) freigeschaltet. Das Online-Ticketing bietet allen Interessierten einen schnellen Überblick über die verfügbarkeit von Sitzplätzen und ermöglicht die Reservierung der gewünschten Karten. Die Zahl der Karten, die erworben werden können, ist unbeschränkt.

Die „Schlackohren“ weisen darauf hin, dass bei der Prunksitzung am Samstag, 15. Februar, ab 18 Uhr der Zutritt für Jugendliche erst ab 14 Jahren oder ab der achten Klasse erlaubt ist. Der Eintritt unter 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ist möglich. Bei den Prunksitzungem am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Februar, ist der Zutritt für Jugendliche unter 16 Jahren verboten.

Karten für die Frauenfasnacht am 8. Februar gibt es zwischen 17 und 18 Uhr bei Rosalinde Stumpf (Telefon 06294/1807). Zudem sind für alle Veranstaltungen Karten jeweils an den Abendkassen erhältlich. Informationen zum gesamte n Programm gibt es unter www.schlackohren.de im Internet. anru

