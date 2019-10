Bildstöcke und Besuch beim Biobauernhof

Assamstadt.Natur, Kultur und Agrikultur: So kann die vielseitige und spannende Bildstockwanderung mit der Bauernhofbesichtigung in Assamstadt genannt werden. Die Auftaktveranstaltung der Taubertäler Wandertage im nächsten Jahr wird in Assamstadt stattfinden und so war die Wanderung ein bravourös gelungener Probelauf.

Die 50 Wanderlustigen wurden am Rathaus vom stellvertretenden Bürgermeister Joachim Hügel in einem Grußwort über die Landschaft und Gegenwart der Gemeinde informiert. Dann ging es unter sachkundiger Leitung von Walter Frank auf die reizvolle, elf Kilometer lange Strecke. Eine Stärkung gab es im Ort und an der neu errichteten Sitzgruppe der Wagenbauer Schneiderei. Der mit 88 Jahren älteste Teilnehmer konnte Robert Stumpf, der einen Teil der 67 Kleindenkmale der Gemarkung vorstellte, weitere Informationen vermitteln. Bunt präsentierte sich die Flur. Es prangten Felder mit blauer Bienenweide, gelbem Senf, Sonnenblumen und rotem Inkarnatklee und mehrfarbigen Erbsen.

Die Landwirtsfamilie Leuser hatte auf dem Hof mehrere Überraschungen vorbereitet. So konnte der Kuhstall besichtigt und anhand der baulichen Abschnitte erkannt werden, dass dem Tierwohl in dem geräumigen und hellen Stall eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies danken die überwiegend schwarzbunten Herdbuchkühe mit hoher und konstanter Leistung. Für den neuen Betriebszweig Ökohähnchen werden momentan die Gebäude errichtet. Die ökologisch erzeugte Milch müsse zum niederen konventionellen Milchpreis vermarktet werden, weil die Nachfrage fehle, hieß es.

Im Hoftreff wurden die Wanderer mit frischer Milch und Gebäck verwöhnt. Beim Hofrundgang wurde deutlich, dass viele Bürger oft ein unvollständiges und verzerrtes Bild der heutigen Landwirtschaft haben. Mit einem Herbstgedicht bedankte sich Helene Ansmann für die Gastfreundschaft.

Dann wanderte die Gruppe durch den herbstbunten Stöckigwald und machte Halt an der 280 Jahre alten Staucheiche. An der Dolinenhütte wartete ein kulinarischer Gruß der Gemeindeverwaltung. Auf der Strecke gab es Erläuterungen zu Bildstöcken und schöne Fernblicke. tze

