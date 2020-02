Auto prallte gegen einen Baum

Assamstadt.Aufgrund von Glätte kam es am Freitag zu einem Unfall. Auf der Landstraße zwischen Assamstadt und Krautheim verlor der 35-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt gegen 10.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Helfer konnten den schwer verletzten Fahrer aus dem Pkw bergen. Der Mann wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug fing derweil Feuer und brannte schlussendlich komplett aus. Aufgrund der Bergungs- und Löscharbeiten war die Feuerwehr ebenfalls vor Ort. Die Landstraße musste für eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020