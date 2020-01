Auf der Hazienda geht es wieder rund

Assamstadt.Zum 21. Mal steigt am Samstag, 1. Februar, in Assamstadt der Mexiko-Ball. Dabei wird die aufwändig dekorierte Asmundhalle zur großen Hazienda. Für Partystimmung sorgen ab 19.30 Uhr die „Grafenberger“ mit ihrem abwechslungsreichen Programm samt aktueller Faschinghits bis hin zur Rock-Runde. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, die Band spielt ab etwa 19.30 Uhr bis um 1.45 Uhr. Bis 19 Uhr ist der Eintritt vergünstigt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Bild: Mazzaro Pasquale

