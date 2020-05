Assamstadter Volkslauf wird abgesagt

Assamstadt.Eigentlich sollte am Samstag, 20. Juni, der 18. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann- Cup stattfinden. Leichtathleten aller Alters- und Leistungsgruppen hätten sich an diesem Tag in verschiedensten Disziplinen (400 Meter, zwei, fünf, zehn Kilometer, 10-Kilometer- Staffel, fünf Kilometer Walking) miteinander messen können.

Für viele Sportler sind dieses und ähnliche Events der Serie der Laufgemeinschaft Tauberfranken Höhepunkte und Motivation in ihrem jährlichen Trainingsrhythmus. Aufgrund der weltweiten Coronapandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens ist eine Laufveranstaltung, wie man sie kennt, nicht zu realisieren.

In diesem Zusammenhang ist selbstverständlich auch die komplette Rahmenveranstaltung („Tag der Jugend“) an besagtem Wochenende 20./21. Juni abgesagt.

Die Sportler sollten sich von der „neuen Normalität“ nicht entmutigen lassen und trotz der fehlenden sportlichen Großveranstaltungen regelmäßig (nach den aktuell geltenden Regeln) weitertrainieren, um sich für das kommende Jahr zu motivieren.

Im Juni 2021 wird der 18. Assamstadter Volkslauf dann hoffentlich unter klassischen Rahmenbedingungen mit noch viel größerer Begeisterung stattfinden können.

