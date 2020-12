An Heiligabend erstrahlte Assamstadt

Assamstadt.Als hätte es das Gemeindeteam Assamstadt geahnt, dass es keine Weihnachtsgottesdienste geben darf. Und so setzte es an Heiligabend in der Ortsmitte ein Zeichen der Gemeinsamkeit, der Solidarität und des Friedens. Während der Adventszeit durfte sich jeder nach dem Motto „1 Euro = 1 Licht“ an verschiedenen Stellen oder über einen Money-Pool beteiligen. Am Heiligabend erstrahlten 400 Kerzen und leuchteten gemeinsam in dieser besonderen Nacht. Ein paar Impressionen zu dieser Aktion sind auch unter https://www.youtube.com/watch?v=ktPlaeHJZGk&t=6s abrufbar. Bild: Gemeindeteam

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.12.2020