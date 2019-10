„50-Jähriges“ nicht mehr im Blick

Assamstadt.Grund zur Freude gab es am Montag im Assamstadter Rathaus. Im Kreise der Belegschaft wurde Kämmerer Josef Scherer ausgezeichnet, der mittlerweile seit vier Jahrzehnten im öffentlichen Dienst tätig ist.

Bürgermeister Joachim Döffinger überreichte dem Jubilar einen großen Geschenkkorb, dazu eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg, unterschrieben von Ministerpräsident Winfrid Kretschmann, sowie eine Dankurkunde der Gemeinde Assamstadt.

Josef Scherer ist im Übrigen nicht nur seit vier Jahrzehnten im öffentlichen Dienst aktiv, er ist seit mittlerweile 35 Jahren ununterbrochen bei der Kommune Assamstadt beruflich engagiert, davon allein zwei Dekaden in der Kämmerei. In all dieser Zeit sind viele Zig-Millionen Euro für Investitionen über seinen Tisch gegangen.

Scherer freute sich über die Ehrung und machte mit einem Augenzwinkern deutlich: „Das 50-jährige Dienstjubiläum fasse ich aber nicht mehr Auge.“ ktm

