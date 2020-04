30 weitere Bauplätze geplant

Assamstadt.Im Gebiet „Sachsengarten“ in Assamstadt sind unter der Regie des Tauberbischofsheimer Ingenieurbüros Walter & Partner die Vorbereitungen angelaufen, weitere Bauplätze zu schaffen – schlussendlich sollen es bis zu 30 sein, sagten Bürgermeister Joachim Döffinger und Hauptamtsleiter Matthias Weiland im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

In einem ersten Abschnitt würden deren 15 erschlossen, die voraussichtlich ab 2022 an Interessenten angeboten werden könnten. „Wenn alle an den Mann gebracht worden sind, gibt es zunächst einmal jedoch keine weitere Möglichkeit für die Gemeinde, Bauplätze zu erschließen“, machte der Schultes deutlich. Dies werde für die Verwaltung eine ganz besondere politische Herausforderung. Alternativ sei es das Bestreben, den Ortskern weiter zu beleben und aufzuwerten. In diesem Zusammenhang wiesen Döffinger und Weiland darauf hin, dass es hier gut 40 Möglichkeiten gebe, für Bauplätze zu sorgen. Allerdings gehörten diese Grundstücke, auf denen zum Beispiel Scheunen stünden, zum überwiegenden Teil Privatpersonen. ktm

