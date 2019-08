Wohnung geriet in Brand

Eichenbühl.Mit dem Schrecken davon gekommen sind die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, als ihre Dachgeschosswohnung am Mittwoch gegen 1 Uhr ausbrannte. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten die Anwesenden in der Dachgeschosswohnung in der Straße „Im Tannenschlag“ Rauchgeruch, der aus dem Badezimmer kam und bemerkten daraufhin das Feuer. Alle Bewohner konnten sich in der Folge selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen und Polizei und Feuerwehr verständigen. Eine Streife der Miltenberger Inspektion und die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Heppdiel, Eichenbühl, Schippach und Großheubach waren rasch vor Ort. Letztere hatten die Flammen zügig im Griff. Der ebenfalls angerückte Rettungsdienst musste nicht tätig werden. Noch in der Nacht hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe und der Ursache übernommen.

