Vorsätzlich ein Auto in Brand gesteckt

Bürgstadt.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde am Donnerstag ein Tatverdächtiger dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dem 44-jährigen Mann wird vorgeworfen, ein Auto vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Feuerwehr Bürgstadt musste am vorangegangenen Freitag zu einem Fahrzeugbrand in der Gartenstraße ausrücken. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der VW Golf brannte komplett aus.

Geständnis abgelegt

Brandfahnder der Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahmen die Ermittlungen. Im Zuge der Untersuchungen wurde ein technischer Defekt ausgeschlossen und eine Brandlegung als ursächlich festgestellt. Der Aschaffenburger Kripo gelang es, wenige Tage später einen Tatverdächtigen zu identifizieren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Mann am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung erließ.

Der 44-jährige Bürgstädter, der inzwischen ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.08.2020