Heilbronn.Zur stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts bietet das Land ab sofort für das Personal an Schulen und Kitas die Möglichkeit, sich zweimal wöchentlich beim Arzt oder in der Apotheke mit einem Corona-Schnelltest testen zu lassen.

Als zusätzliche Testmöglichkeit richtet die Stadt Heilbronn gemeinsam mit der Kreisärzteschaft Heilbronn, unter Leitung ihres Sprechers Dr. Martin Uellner, vier mobile Teststationen am Elly-Heuss-Knapp Schulzentrum in Böckingen, am Schulzentrum Sontheim Ost, am Robert-Mayer-Gymnasium in der Innenstadt und am technischen Schulzentrum in der Nordstadt ein.

Ab diesem Dienstag werden an diesen Teststationen jeweils am Dienstag und am Freitag von 6.30 bis 7.30 Uhr Schnelltests von Ärzten und medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Testen lassen können sich an den vier Stationen alle Personen, die einen Berechtigungsschein, ausgestellt durch ihre Schulleitung, erhalten haben, unabhängig vom Schulstandort.

Die Stadt schafft damit ein Test-Angebot vor Ort. Nach ersten Umfragen an den Schulen geht die Stadt von einem großen Interesse an Schnelltests aus. Eine Ausweitung auf das Personal an Kitas ist vorgesehen.

