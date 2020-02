Unfall wegen Schneeglätte

Bischbrunn.Zu einem folgenschwerer Verkehrsunfall wegen Glätte kam es am Mittwoch auf der A 3 bei Kilometer 247 zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn in Richtung Frankfurt. Ein 60-jähriger Volvo-Fahrer aus Schwabach kam gegen 5.45 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte seitlich in eine österreichische Sattelzugmaschine, die von einem 62-jährigen gesteuert wurde. Am Volvo lösten sich die Airbags aus, der Fahrer blieb unverletzt. Der Aufprall des Autos war so ungünstig, dass der Tank des Sattlelzuges beschädigt wurde und nach ersten Schätzungen rund 1000 Liter Diesel auf die Straße flossen und alle drei Fahrstreifen beeinträchtigt waren. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt musste deshalb voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau bis nach Wertheim. Auch auf den Umleitungsstrecken herrschte Chaos. Die Feuerwehren aus Esselbach, Oberndorf und Marktheidenfeld pumpten den Tank der Sattelzugmaschine ab und banden, so gut es ging, den ausgelaufenen Dieselkraftstoff. Da eine Umweltgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen, das zusammen mit der Autobahnmeisterei Hösbach die weiteren Maßnahmen im Laufe des Tages absprach. Die Fahrbahn musste, bevor der Verkehr freigegeben werden konnte, mit einer Spezialmaschine großflächig gereinigt werden. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auch die Sattelzugmaschine musste abgeschleppt werden. Der Auflieger, der mit 24 Tonnen Stahl beladen war,wurde mit einer Ersatzzugmaschine des Abschleppdienstes bis zum nächsten Parkplatz geschleppt. Der Schaden dürfte fast an die 100 000 Euro gehen. Gegen 10.15 Uhr wurde der Verkehr wieder frei gegeben.

