Tatverdächtigen ermittelt

Aschaffenburg.Nachdem ein zunächst Unbekannter Mitte letzten Monats am Treppenabgang zur Saint-Germain-Terrasse ein Hakenkreuz angebracht hatte, hat die Aschaffenburger Kriminalpolizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Weitere Sachbeschädigungen

Dem 52-Jährigen können nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch weitere volksverhetzende Sachbeschädigungen nachgewiesen werden.

Auch durch einen wertvollen Zeugenhinweis kam die Aschaffenburger Kripo schließlich einem 52 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg auf die Spur. Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, nicht nur im März das Hakenkreuz am Treppenaufgang angebracht zu haben, sondern unter anderem auch im Dezember vergangenen Jahres die Wand an der Aschaffenburger Pompejanum-Anlage mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert und einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht zu haben.

Mehrfach vorbestraft

Laut dem Sachbearbeiter der Aschaffenburger Kriminalpolizei ist der mehrfach vorbestrafte Mann für insgesamt acht gleichgelagerte Sachbeschädigungen in den vergangenen Jahren (2017 bis heute) im Bereich des Pompejanums verantwortlich, bei denen volksverhetzende und rassistische Hintergründe verwendet wurden.

Und auch drei Sachbeschädigungen in der Bahnsteigunterführung des Hösbacher Bahnhofs 2019 gehen offenbar auf das Konto des 52-Jährigen.

Wieder auf freiem Fuß

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in Freiheit entlassen. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Verfassungsschutz dauern nach Polizeiangaben unterdessen weiterhin an. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020