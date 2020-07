Strohballen gerieten in Brand

Miltenberg.Mehrere Strohballen gerieten am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Rüdenauer Straße in Brand. Der Sachschaden beläuft sich laut jetziger Schätzung auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Bei den Löscharbeiten kam es zu starker Rauchentwicklung, daher hatte die Feuerwehr am Donnerstagvormittag die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Um 23.45 Uhr wurde der Integrierten Rettungsleitstelle ein Brand in der Rüdenauer Straße in Miltenberg gemeldet. Mehrere Ballen Heu und Stroh hatten sich aus bisher ungeklärter Ursache entzündet. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Donnerstagmittag hin. Denn um um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und alle Glutnester zu löschen, mussten die Heuballen mit einem Bagger auseinandergenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.07.2020