Collenberg.Ein folgenschwerer Betriebsunfall ereignete sich am Mittwoch in Collenberg (Landkreis Miltenberg). Mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen musste ein 65-Jähriger in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem bei Umbauarbeiten eine Spraydose explodiert war. Die Kripo ermittelt. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit Umbauarbeiten in den Hallen einer Firma in Fechenbach beschäftigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte er offenbar versucht, eine Spraydose auf einem Ofen zu erwärmen, um deren Inhalt sprühfähiger zu machen. Vermutlich aufgrund der Erhitzung der Dose explodierte diese, wodurch der 65-Jährige schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitt. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.11.2020