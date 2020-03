Schlag gegen Drogenszene

Aschaffenburg/Darmstadt.Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ist der Kriminalpolizei Aschaffenburg erneut ein Schlag gegen die örtliche Rauschgiftszene gelungen.

Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion wurden nun unter anderem vier Kilogramm Marihuana, über 350 Gramm Kokain, zwei Marihuana-Aufzuchtanlagen, mehrere Schusswaffen, rund 50 000 Euro Drogengelder sowie bedeutende Sachwerte in Form von mehreren Rolexuhren und einem Pkw sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurden insgesamt zwölf Personen festgenommen. Gegen fünf Tatverdächtige wurden Haftbefehle erlassen, die in Vollzug gesetzt wurden, wie es in einer gemeinsame Erklärung von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Aschaffenburg.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020