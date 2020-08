Schiff kommt vom rechten Weg ab

Obernburg.Ein Schiff mit Gütern kam am Sonntag gegen 13.30 Uhr während der Fahrt in Richtung Frankfurt bei Obernburg etwas zu weit nach rechts aus der Fahrrinne. Im flachen Uferbereich fuhr das Schiff fest und lag kurzfristig quer zum Main. Der Schiffsführer konnte das Schiff durch geschickte Manöver allerdings selbst wieder befreien und hielt dann in der Schleuse Wallstadt an. Die Schifffahrt war nicht beeinträchtigt. Dort überprüfte ein Schifffahrtssachbearbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes den Havaristen auf Beschädigungen. Da keine Schäden festgestellt wurden, konnte das Schiff seine Fahrt fortsetzen. Ob Schaden im Uferbereich entstand, wird noch abgeklärt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020