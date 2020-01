Rollerfahrer tödlich verletzt

Rüdenau.Tödlich verletzt wurde ein 62-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße Miltenberg 4 zwischen Rüdenau und Kleinheubach.

Sachverständiger eingeschaltet

Nach ersten Erkenntnissen war der 62-Jährige mit seinem Roller von Rüdenau in Richtung Kleinheubach unterwegs. Dabei kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem in Gegenrichtung fahrenden VW Bora, der von einem 47-jährigen Mann gesteuert wurde. Der Rollerfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Sachverständiger ist in die Ermittlungen der Polizeiinspektion Miltenberg eingebunden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020