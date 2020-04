Goldbach.Die Aschaffenburger Polizei hat am Samstagabend bei zwei Jugendlichen größere Mengen Rauschgift sichergestellt. Gegen das Duo wird nun wegen des Verdachts des Rauschgifthandels ermittelt, so die Polizei am Montag. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg waren am Samstagabend in Goldbach unterwegs, um Kontrollen anlässlich der Corona-Pandemie durchzuführen. Dabei gerieten zwei 16-Jährige ins Visier, die sich trotz der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen gemeinsam in der Bayernstraße aufhielten. Ein Jugendlicher ergriff plötzlich die Flucht und warf dabei eine größere Tüte weg. Er wurde jedoch kurz darauf von einem Beamten vorläufig festgenommen. In der Tüte kamen rund 70 Ecstasy- und LSD-Tabletten, knapp 40 Gramm Marihuana und andere Betäubungsmittel zum Vorschein.

