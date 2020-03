Polizisten ins Bein gebissen

Aschaffenburg.Nach einer Mitteilung über einen randalierenden Mann am Busbahnhof hat die Aschaffenburger Polizei am Dienstagabend einen 32-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann war laut Polizei äußerst aggressiv, schrie laut und ging bedrohlich gestikulierend auf die Polizisten los. Sämtliche Versuche, beruhigend auf ihn einzuwirken, schlugen fehl. Der aus dem Landkreis Aschaffenburg stammende 32-Jährige versuchte mit aller Kraft, sich der Maßnahme zu widersetzen. Nachdem er einem Beamten ins Bein gebissen hatte, wurde er gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Während dessen beleidigte er die Beamten mit unterschiedlichsten Schimpfwörtern.

Da bei dem Mann offenbar einiges an Alkohol im Spiel war, musste er auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle, bevor er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Gegen den 32-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der Beamte wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

