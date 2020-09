Polizei sucht Zeugen

Martkheidenfeld.Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A3 am Mittwochmittag dauerte die Vollsperrung der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bis 1 Uhr an. Wie bereits berichtet, ist es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A3 gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache übersah ein Lkw-Fahrer auf Höhe Altfeld ein Stauende und fuhr auf einen stehenden Lkw auf. Die beiden Fahrzeuge und auch die neben der Autobahn befindliche Lärmschutzwand fingen durch den Zusammenstoß sofort Feuer. Für den Fahrer des Lkws kam jede Hilfe zu spät. Die A3 musste in Fahrtrichtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme bis 1 Uhr vollgesperrt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020