Mutmaßlicher Dieb gefasst

Aschaffenburg.Fahndern der Verkehrspolizei Aschaffenburg nahmen am Donnerstag auf der A3 einen 48-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, bundesweit für die Aufbrüche von Opferstöcken verantwortlich zu sein. Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde er verhaftet. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein. Gegen 15 Uhr kontrollierte die Polizei bei einer Schleierfahndung auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg einen Pkw mit auswärtigem Kennzeichen. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Fahrzeugführer ein Haftbefehl des Amtsgerichts Memmingen wegen des Verdachts von Opferstock-Aufbrüchen vorlag. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten entsprechendes Werkzeug sowie größere Bargeldbeträge. Gegen den 48-jährigen Tatverdächtigen bestand zudem ein aktuelles Fahrverbot. Sein Auto wurde wegen fehlenden Versicherungsschutzes aus dem Verkehr gezogen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020