Mit Rauschgift im gestohlenen Pkw unterwegs

Waldaschaff.Eine 25-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft. Das Duo war mit einem gestohlenen Pkw und einer größeren Menge Heroin an Bord auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs. Bei der Kontrolle kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und einem zivilen Streifenwagen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach wollten den mit zwei Personen besetzten Pkw am Freitag gegen 14 Uhr am Parkplatz Röthenwald kontrollieren. Als das Anhaltesignal am Streifenwagen eingeschaltet wurde, gab die 25-Jährige am Steuer des VW plötzlich Gas und versuchte zu flüchten. Sie rammte ein links neben ihr fahrendes Zivilfahrzeug der Verkehrspolizei. Trotz der Kollision gelang es den Beamten, den Pkw anzuhalten. Sie nahmen die beiden Insassen fest und stellten ein Tütchen mit rund 100 Gramm Heroin sicher, das kurz vor der Kontrolle aus dem Fahrerfenster des Autos geworfen worden war.

Bei der folgenden Kontrolle des Personnenwagens, der Fahrerin und dem 28-jährigen Mitfahrer, der auf der Rücksitzbank saß, stellten die Polizisten weitere geringe Mengen Heroin, Pfeffersprays und Messer sicher. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, und die Festgenommenen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird der aus dem Raum Eggenfelden stammenden Fahrerin vorgeworfen, das Fahrzeug am vergangenen Mittwoch ihrem ehemaligen Lebensgefährten entwendet zu haben. Sie soll anschließend mit ihrem 28-jährigen Bekannten, der ebenfalls aus Eggenfelden stammt, ins Ausland gefahren sein, um dort gemeinsam das sichergestellte Heroin zu beschaffen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die beiden Festgenommenen noch am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen das Duo die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete, beim Mann unter Mitführen von Waffen. Die Tatverdächtigen sitzen inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein, wie die Polizei nun mitteilte.

