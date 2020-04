Weibersbrunn.Beamten der Verkehrspolizeiinspektion bei Weibersbrunn fiel am Mittwochmorgen ein mit Langholz bestückter Sattelzug auf, der augenscheinlich überladen war. Als die Beamten wendeten, um dem Fahrzeug zu folgen, bog dieses unvermittelt in einen Waldweg ein und hüllte die Beamten buchstäblich in eine Staubwolke. Erst unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht wurde der 58-Jährige Fahrer, wohl aber auch aufgrund der immer enger werdenden Waldwege, zum Anhalten bewegt. Der Grund, weshalb der Holztransportfahrer wohl einer Kontrolle entgehen wollte, war schnell gefunden – das Fahrzeug war massiv überladen. Der Langholzzug brachte insgesamt 57,25 Tonnen anstatt der erlaubten 40 Tonnen auf die polizeieigene Waage und war somit um sage und schreibe 43 Prozent überladen.

Der Fahrer musste daraufhin etwa 17 Tonnen Holz abladen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Hier wird das Bußgeld um den Gewinn, den die Mehrladung dem selbstfahrenden Unternehmer eingebracht hätte, erhöht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020