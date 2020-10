Mann wollte von Brücke springen

Bischbrunn.Ein Mann hat am Dienstag gegen 10.15 Uhr das Geländer der Haseltalbrücke auf der A 3 in Richtung Würzburg überstiegen und mit einem Sprung in die Tiefe gedroht. Die Folge war ein Großeinsatz für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Glücklicherweise konnte die Person von ihrem Vorhaben abgehalten und in Sicherheit gebracht werden.

Von Vorhaben abgebracht

Nach Eingang der Warnmeldung waren Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach schnell am Einsatzort. Sie nahmen Kontakt zu dem Mann auf und versuchten, ihn von einem Sprung in die Tiefe abzuhalten.

Zwischenzeitlich wurden auch die Beamten der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Unterfranken alarmiert, die auch für derartige Einsatzlagen besonders geschult sind.

Nach etwa knapp zwei Stunden ließ sich der Mann von seinem Vorhaben abbringen. Die Polizeibeamten nahmen ihn in Gewahrsam. Er ist inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Neben mehreren Streifenbesatzungeni befanden sich rund 60 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, die Bergwacht sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

A 3 fast zwei Stunden gesperrt

Die A 3 war aufgrund des Einsatzes bis kurz vor 12 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften von der Autobahn abgeleitet.

