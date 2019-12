Mann vorläufig festgenommen

Aschaffenburg.Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Aschaffenburg ordnete am Samstagvormittag die Untersuchungshaft gegen einen 55-Jährigen an, dem zu Last gelegt wird, seine Ehefrau getötet zu haben. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Am Freitagmittag wurde ein 55-jähriger Mann in einer Wohnung im Ortsteil Schweinheim durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg vorläufig festgenommen. Der Mann stand offenbar unter starkem Einfluss berauschender Mittel. In der Wohnung fanden die Polizisten die Leiche der 37-jährigen Ehefrau.

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, sie getötet zu haben. Zwischenzeitlich bestätigt das Ergebnis der Obduktion den Verdacht der Ermittler.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 55-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlag erließ. Der Beschuldigte wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. pol

