Langer Stau nach Unfall

Marktheidenfeld.Auf der A 3 in Richtung Würzburg kam es Freitagabend bei Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Audi-Fahrerin hatte beim Überholen einen sich schnell nähernden Mercedes übersehen, als sie von der mittleren auf die linke Spur wechselte.

Es kam zum Auffahrunfall. Der Audi schleuderte über die komplette Fahrbahn und kollidierte mit der Außenleitplanke. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 54 000 Euro. Der Verkehr wurde auf der rechten Spur und auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Staulänge betrug zwischenzeitlich acht Kilometer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020