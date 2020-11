Kripo ermittelt in Pflegeheim

Großwallstadt.Nach einem Corona-Ausbruch mit acht Todesfällen in einem Seniorenpflegeheim in Großwallstadt (Kreis Miltenberg) ermittelt jetzt die Kripo. Es werden mögliche Hygienemängel überprüft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die „Main-Post“ berichtet.

In dem Pflegeheim für Senioren waren 39 von 41 Bewohnern positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, wie der Landrat des Landkreises Miltenberg, Jens Marco Scherf (Grüne), am Freitag auf Anfrage mitteilte. Acht Menschen starben demnach binnen zwei Wochen „mit oder nach“ einer Corona-Infektion. Zudem seien 20 von 34 Pflegekräften positiv auf das Virus getestet worden. dpa

