In vier Wohnungen eingebrochen

Obernburg.Gleich in vier Wohnungen in der Burgunderstraße wurde am Donnerstagabend eingebrochen. Die Täter entwendeten aus zwei Anwesen Schmuck und Bargeld.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen haben sich die Einbrüche zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ereignet. Die Täter drangen durch Balkon- und Terrassentüren in die Wohnhäuser ein, um sich auf die Suche nach Wertgegenständen zu machen. Offenbar waren die Einbrecher in erster Linie auf Schmuck und Bargeld aus. Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Obernburg leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der Einbrüche Fahndungsmaßnahmen in die Wege, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war. Die Fahndung führte aber nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 06021/8571732 entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019