Halsbrecherische Flucht vor Polizei

Rohrbrunn.Ein 30-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag auf der Flucht vor der Polizei als Falschfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer und auch zwei Beamte gefährdet. Kurz nach Mitternacht wollte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg den Renault Twingo kontrollieren. Auf die Anhaltesignale der Streife reagierte der Fahrer jedoch nicht, sondern beschleunigte und wechselte an der Anschlussstelle Rohrbrunn auf die Gegenfahrbahn. Als Falschfahrer setzte er seine Fahrt in Richtung Würzburg bis zur Rastanlage Spessart-Nord fort. Eine weitere Streife hatte sich dort bereits positioniert.

Warnschüsse abgegeben

Der Mann fuhr beschleunigt zunächst auf den Streifenwagen zu, die Beamten mussten sich ins Freie retten. Als die Polizisten zwei Warnschüsse in die Luft abgaben, drehte er um und fuhr erneut als Falschfahrer auf die A 3 in Richtung Würzburg. Dort umfuhr er in Schlangenlinien entgegenkommende Fahrzeuge, bis er nach einem Kilometer wendete und wieder Richtung Frankfurt fuhr. Bei Weibersbrunn verließ er die Autobahn und fuhr mit gefährlichen Fahrmanövern teilweise im Gegenverkehr. Auch innerorts war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und gefährdete Verkehrsteilnehmer.

Eine Streife schaffte es gegen 0.30 Uhr in Aschaffenburg, den Renault zum Anhalten zu zwingen. Der 30 Jahre alte Fahrer und seine zwölf Jahre jüngere Beifahrerin wurden festgenommen. Der mögliche Grund für die Flucht des Mannes zeigte sich schnell: Der 30-Jährige stand offenbar unter Drogeneinfluss, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte neben einem Einhandmesser auch Amphetamin bei sich. Das Auto hat keine Zulassung und die Kennzeichen sind als gestohlen gemeldet. Auch bei der 18 Jahre alten Frau fand die Polizei geringe Mengen Betäubungsmittel. Beide haben keinen regelmäßigen Wohnsitz in Deutschland. Der 30-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Begleiterin wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Untersuchungshaftbefehl.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019