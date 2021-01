Gemünden.Eine 68-jährige Frau ist am Dienstag in ihrem Wohnhaus in Gemünden am Main gestorben. Es liegen Hinweise vor, dass eine Kohlenmonoxid-Vergiftung dazu geführt haben könnte. Die genauen Umstände des Todesfalls sind derzeit jedoch noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

