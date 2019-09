Elektrogeräte und Schmuck entwendet

Kahl/Miltenberg.Die Polizei Aschaffenburg sucht Zeugen zu zwei Wohnungseinbrüchen. In Kahl am Main ist zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat dort Schmuck entwendet. Im Haus durchwühlte der Täter mehrere Schränke und nahm eine Schmuckschatulle an sich. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Unbekannte drangen zwischen Donnerstag und Sonntag in eine Wohnung im Miltenberger Stadtteil Breitendiel ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in das Mehrfamilienhaus und entwendeten aus einer Wohnung der mittleren Etage unter anderem mehrere elektrische Gegenstände. Auch durchwühlten die Unbekannten nahezu alle Zimmer und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 06021/8571732 melden.

