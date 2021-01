Einbruchsversuch bei Juwelier

Aschaffenburg.De Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Aschaffenburger Innenstadt hat einem Einbruchsversuch stand gehalten. Am frühen Donnerstagmorgen hatte ein bislang noch Unbekannter versucht, die Schaufensterscheibe des Geschäfts einzuschlagen. Der Täter gelangte jedoch nicht ins Innere und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auf Zeugenhinweise.

Mit roher Gewalt

Kurz nach 3.30 Uhr hatte der Einbruchsalarm an dem Geschäft in der Steingasse ausgelöst. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass ein Unbekannter offenbar mit roher Gewalt versucht hatte, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Danach war er offenbar mit einem Fahrrad in Richtung Nebensteingasse geflüchtete. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 2500 Euro. Beschrieben wird der Mann wie folgt: Ca. 1,75 Meter groß, ungefähr 40 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, dunkler Jacke und dunkler Wollmütze. Hinweise an die Kripo Aschaffenburg unter Telefon 06021/857-1732. pol

