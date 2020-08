Ein Kilo Marihuana in Auto entdeckt

Mainstockheim.Ein Kilogramm Marihuana fand die Polizei am Freitag auf der A 3 bei Mainstockheim, so teilten die Beamten am Montag mit. Gegen 12.15 Uhr unterzogen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einen Pkw einer Kontrolle. Dabei entdeckten die Polizisten rund ein Kilogramm Marihuana, das im Kofferraum versteckt war.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und die beiden Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Männer im Alter von 26 und 28 Jahren am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die zwei Westfalen Untersuchungshaftbefehl wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beschuldigten wurden Justizvollzugsanstalten überstellt.

