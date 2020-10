Drogen im Internet bestellt

Miltenberg.Die Polizeiinspektion Miltenberg erlangte im August Hinweise auf einen 41-Jährigen, der im Internet Betäubungsmittel bestellt haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden am Samstag neben rund 500 Gramm Amphetamin, 230 Gramm Marihuana und kleinen Mengen Haschisch und Drogenersatzstoffen auch zwei Schreckschusspistolen sowie erlaubnispflichtige Munition sichergestellt werden. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete am Sonntag unter anderem auf Grund des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaft an.

