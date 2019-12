Diebe hatten es auf Autoteile abgesehen

Würzburg.Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben sich unbekannte Diebe im Würzburger Industriegebiet Ost an insgesamt 30 Kleintransportern zu schaffen gemacht, die auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren, so die Polizei am Dienstag. Die Täter entwendeten Fahrzeugteile und richteten hohen Sachschaden an. Die Diebstähle auf dem Gelände in der Nürnberger Straße müssen sich nach den vorliegenden Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, ereignet haben. Betroffen sind ausschließlich Fiat Ducatos, an denen jeweils Seitenscheiben eingeschlagen, Motorhauben geöffnet und Motorteile ausgebaut wurden. Der Gesamtbeuteschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf über 60 000 Euro belaufen. Darüber hinaus richteten die Diebe Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019