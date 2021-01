BMW nach Überschlag nur noch Schrott

Waldaschaff.Die Fahrt eines 40-jährigen aus dem Raum Offenbach endete am Neujahrsabend ungeplant im Straßengraben. Gegen 19.30 Uhr war der BMW-Fahrer auf der A 3 Richtung Frankfurt unterwegs. Auf Höhe Waldaschaff kam er nach links ab. Hierbei wirbelte er Schotter auf, der sich auch auf der Gegenfahrbahn verteilte. Der BMW wurde von der Betonleitwand abgewiesen und überschlug sich 300 Meter später im rechten Straßengraben, wo er auf dem Dach zum Liegen kam. Der Lenker kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der BMW hatte nur noch Schrottwert und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Richtungsfahrbahnen Frankfurt und Nürnberg mussten für die Dauer der Reinigungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden. Der Verkehr wurde einspurig über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der an der Straße entstandene Schaden liegt bei 42 000 Euro. pol

