Betäubungsmittel sichergestellt

Weibersbrunn.Beamte der Verkehrspolizei stellten an der Rastanlage Spessart-Süd am Samstag um 21.30 Uhr Drogen sicher. Bei der Kontrolle eines Transporters mit insgesamt sechs Insassen fiel bereits zu Beginn auf, dass es im Innenraum des Fahrzeuges nach Marihuana roch. Die Polizisten schauten deshalb genauer nach und fanden bei einem 44-jährigen Mitfahrer knapp sieben Gramm der unerlaubten Substanz finden. Auch der 27-jährige Fahrer hatte eine geringe Menge Drogen einstecken und diese zudem vor Antritt der Fahrt konsumiert. Bei ihm musste deshalb eine Blutprobe entnommen werden.

Gefälschte Dokumente hatte ein 50-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen am Samstag um 7.50 Uhr bei einer Kontrolle vorgezeigt. Der Mann war mit seinem Pkw Peugeot auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs und wurde an der Ausfahrt Hösbach kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei fest, dass sie einen gefälschten Führerschein und Ausweis in den Händen hielten. Diese Dokumente wurden einbehalten und die Weiterfahrt unterbunden. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.04.2020