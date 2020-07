Aus brennendem Auto befreit

Eschau.Ein 29-jähriger Polizist hat am Mittwochvormittag dank seines beherzten Eingreifens eine 76-jährige Frau nach einem Verkehrsunfall auch ihrem brennenden Auto gerettet. Zum Glück wurde die Seniorin nur leicht verletzt. Die Frau war gegen 11 Uhr mit Ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße Miltenberg 26 von Eschau kommend in Richtung Wildensee unterwegs. Offenbar aufgrund eines Schwindelanfalles geriet die 76-Jährige mit dem Pkw auf die Leitplanke. Der Opel kippte daraufhin nach rechts eine Böschung hinab, kam auf dem Dach zum Liegen und fing sofort Feuer. Der Frau gelang es nicht, mit eigener Kraft aus dem Fahrzeug zu kommen. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei kommender Zeuge erkannte die Situation zum Glück sehr schnell und handelte sofort. Er befreite die Frau aus dem brennenden Pkw. Der 29-Jährige, ein Beamter der Polizeiinspektion Aschaffenburg, der auf dem Weg zum Dienst war, begab sich anschließend in ärztliche Behandlung, da er bei der Rettung Rauchgase eingeatmet hatte.

